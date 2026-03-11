交際相手の女性を殺害し山林に遺体を棄てた罪などに問われている男に検察側は懲役25年を求刑しました。渥美遼馬被告（33）は2023年交際相手の野本結梨香さん（当時18）を刃物で突き刺して殺害し、遺体を山梨県の山林に棄てた罪などに問われています。きょうの裁判で検察側は「胸部にナイフを根元まで突き刺し強固な殺意があった」と指摘し、懲役25年を求刑しました。一方、殺人については無罪を主張している弁護側は、死体遺棄など