【モデルプレス＝2026/03/11】モデルで女優のトリンドル玲奈が3月10日、自身のInstagramを更新。映画「ミステリーアリーナ」のオフショットを披露し、注目を集めている。【写真】第1子出産の34歳モデル「新鮮なビジュアル」話題の金髪ミニスカ姿◆トリンドル玲奈、金髪ビジュアル披露トリンドルは自身が出演する映画「ミステリーアリーナ」について「5月22日全国公開です」とつづり、撮影現場とみられる屋外での写真や動画を複数枚