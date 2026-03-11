【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の山時聡真と女優の菅野美穂がW主演を務める映画「90メートル」（3月27日全国公開）より、山時の場面写真が解禁された。【写真】「ちはやふる」イケメン俳優「やんちゃ感あって可愛い」新鮮な坊主頭ショット◆山時聡真「90メートル」新規場面写真解禁スタジオジブリ制作の宮崎駿監督作『君たちはどう生きるか』で主人公声優の座を射止め脚光を浴びた山時は、現在20歳ながら、芸歴はおおよそ15年。