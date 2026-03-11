【モデルプレス＝2026/03/11】テレビ朝日が3月11日、同局にて「2026年4月改編」説明会を実施。新水曜ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜よる9時〜）で主演を務める女優の土屋太鳳、timeleszの佐藤勝利の起用理由について明かした。【写真】テレ朝入社式にサプライズ登場した人気女優◆「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」「踊る大捜査線」「教場」（ともにフジテレビ）などの名作を生み出した君塚良ー氏が新たに紡ぎあげ