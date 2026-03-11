【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の高橋文哉が2026年3月10日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。会ってみたい人物を明かす場面があった。【写真】高橋文哉「間違いない」一番会いたい32歳女性芸能人◆高橋文哉、会いたい人は？リスナーから「今一番会ってみたい人は誰ですか？」と聞かれた高橋は、俳優のキアヌ・リーブスと回答