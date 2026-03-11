【モデルプレス＝2026/03/11】歌手の浜崎あゆみが3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。キッチンでの微笑ましい光景を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳歌姫「高級感すごい」息子のオモチャが置かれた広々キッチン◆浜崎あゆみ、キッチンの「ニヤニヤした」光景を公開浜崎は「これまじニヤニヤした」と、キッチンでの一幕を報告。「息子のオモチャのライスがガチのキッチンに置いてある上に、お手伝いさんの誰かがラ