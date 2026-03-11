東日本大震災からきょう3月11日で15年です。鹿児島市では亡くなった人を悼み被災地の復興を願うイベントがありました。 鹿児島中央駅近くの一番街商店街では、東日本大震災の発生時刻、午後2時46分に市民らが黙とうを捧げました。 震災で亡くなった犠牲者を追悼し被災地の復興を願うセレモニーがあり、ストリートピアノで「ふるさと」などが演奏されました。 （70代）「届けたい、思いを。毎日頑張っていらっしゃる