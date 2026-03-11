次の土日(14日〜15日)からは、全国的に春本番の陽気になるでしょう。気温上昇に伴い、桜の生長も進み、来週にも桜が開花を迎える所もありそうです。この時期らしい気温の所が多かった今日11日は、朝は冬日(最低気温0℃未満)地点数が650を超え、冷え込みが強まりました。日中は広い範囲で晴れて、気温が上昇し、最高気温は平年並みの所が多くなりました。午後3時までの主な地点の最高気温は、札幌4.4℃、仙台9.3℃、新潟5.6℃(平年