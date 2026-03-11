ドル円昼前に158.39円まで上昇、午後は上値が重い＝東京為替概況 国際エネルギー機関（IEA）が史上最大規模の石油備蓄放出を提案との報道から、朝方はリスク警戒が後退。ドル高一服となってドル円は158円19銭から157円92銭まで売りが出る展開となった。しかし安値からすぐに反発。日経平均などの上昇を受けたリスク選好の円売りと、豪ドル円の上昇をきっかけとしたクロス円の軒並みの上昇が支えとなり、昼前に158