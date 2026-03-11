ビルロワドガロー仏中銀総裁 イラン危機の中でも冷静さを保つべき フランス経済成長は、目標を維持すると予想 イラン粉損が不確実性を高める 紛争によりインフレは小幅に上昇、成長は減速と予想 フランスのインフレは低水準を維持、スタグフレーションは予想せず エネルギー価格は消費のごく一部