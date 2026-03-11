ドル円一時１５７．８６レベルに安値広げる、クロス円も反落＝ロンドン為替 東京終盤からロンドン朝方にかけては、円買いの動きが入っている。ドル円は一時157.86レベルに本日の安値を更新。クロス円も高値から離れている。ユーロ円は184円台を維持できずに183.70台へと反落。ポンド円は212.80台から212.40付近まで反落した。 USD/JPY157.98EUR/JPY183.78GBP/JPY212.46