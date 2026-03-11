LGエレクトロニクス・ジャパンは、2025年に発売した移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」と「マジックリモコン」、サウンドバーやゲーム機などを置ける専用プレートの3つをセットにした「LG Smart Monitor Swing Special Edition」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売開始した。プランは33％ OFFの107,800円から。 LG Smart Monitor Swingは、キャスタ