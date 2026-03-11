◆オープン戦ロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスがロッテとの接戦を制した。１点リードの３回、先発・山下が先頭の友杉を四球で出すと、小川にセーフティーバントを決められ、無死一、三塁のピンチを招く。小川に二盗を決められると、続く藤原への４球目が暴投となり、同点に追いつかれた。その後は藤原に左犠飛を許し、勝ち越された。再び１点リードをもらった直後の６回は、ポランコに同点