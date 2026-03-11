テレビ朝日は１１日、東京・六本木の同局で「２０２６年春テレビ朝日改編説明会」を行い、来月５日放送開始の「よ〜い！スターと！トビダスクール」（日曜・前８時）に言及した。子どもの個性、好奇心、表現する楽しさを大切にしながら、見る度に心が輝く視聴者参加型の学園エンターテインメント。原宿系動画クリエイター「竹下☆ぱらだいす」（あぃりＤＸ、だーご、しんぢくん）、しなこらが出演する。出演者全員が地上波