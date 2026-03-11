◆立命大学園創立１２５周年記念試合立命大３―３慶大（１１日・わかさスタジアム京都）今秋ドラフトの目玉候補・立命大の有馬伽久（がく、４年＝愛工大名電）が慶大戦に先発し、５回を４安打２失点（自責０）。初回に２点を失ったものの、３回以降は３イニングを完全投球で５三振を奪うなど修正能力の高さを見せつけた。同校の創立１２５周年記念試合として東京六大学の慶大を招いた一戦で、有馬は堂々のピッチングをみせた