【新華社貴陽3月11日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州凱里市の「苗（ミャオ）侗（トン）風情園」で8日、民族衣装のファッションショー「村T」が開かれた。自治州内16の県・市の女性代表がランウェイを歩き、民族衣装の多彩な美しさを披露した。（記者/楊文斌）