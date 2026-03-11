【新華社ウルムチ3月11日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州和静県のバインブルク（巴音布魯克）国家級自然保護区では気温の上昇に伴い、ハクチョウが続々と飛来している。保護区に現在、ハクチョウやハイイロガン、ナベコウ、ヨーロッパチュウヒなど100種余りの鳥類が生息している。（記者/宿伝義）