俳優の杉浦太陽(44)が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。近況を報告した。妻・辻希美と二人三脚で3男2女の育児に日々奔走している杉浦。冒頭では「マジで年末から1月にかけて、杉浦家もう、インフルエンザとか胃腸炎で崩壊してたんで」と家族の近況を報告した。「寝不足と恐怖とずっと戦ってきた年末年始やったんで。のん（辻）も“おはらい行こう”って言ってたもんね」「誰かがかかって、誰かが治ったら次誰かがかかっ