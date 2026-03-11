全日本柔道連盟は10日、オンラインで強化委員会を開き10月にアゼルバイジャン・バクーで行われる世界選手権の男子日本代表選手を追加で決定した。男子66kg級では、25年世界選手権王者の武岡毅（25、パーク24）と東京五輪金メダル、パリ五輪で連覇を果たした阿部一二三（28、パーク24）の2人が代表入り。男子90kg級はすでに発表されていた村尾三四郎（25、JESグループ）に加えて田嶋剛希（28、パーク24）が追加で発表され2人の代表