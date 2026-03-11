第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表の主将・陳傑憲（チン・ケツケン）外野手が11日までに自身のインスタグラムを更新。WBC台湾代表への思いをつづった。超満員の中で開催された開幕戦。しかし24年プレミア12王者をアクシデントが襲った。プレミア12決勝で3ランを放ち、大会MVPに輝いた絶対的主将の陳傑憲（チン・ケツケン）が5日のオーストラリア戦で左手人差し指に死球を受けて骨折した。しかし主将は