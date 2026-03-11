女優でモデルの小松彩夏（39）が11日、自身のブログとインスタグラムを更新。東日本大震災への思いを明かした。岩手県出身の小松は「あれから15年。」というタイトルで、震災当時を振り返った。「当時、私は東京にいました。大きな揺れの中、震える手で岩手にいる母へ電話をかけたことを、今でもはっきり覚えています。居ても立ってもいられず被災地へ向かい、そこで見た景色や出会った人たちのことは、今も忘れることはありません