3月12日（木）の『徹子の部屋』に、昨年5年ぶりの日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス・小久保裕紀監督が11年ぶりに登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！前回出演時は、日本代表監督として大谷翔平選手とも共闘。師と仰ぐ王貞治氏の素敵なエピソードを振り返ると、黒柳徹子からのある贈り物を披露。11年越しの感謝を伝える。小さい頃から女手一つで育ててくれた最愛の母が2017年に70歳で他界。子ども時代に母を