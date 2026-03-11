3月11日、B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、ジェレミー・ジョーンズが右大腿四頭筋腱炎および左膝関節軟骨損傷のため、同日付でインジュアリーリスト（IL）に登録されたことを発表した。 アメリカ出身で現在29歳のジョーンズは、201センチ95キロのスモールフォワード。ゴンザガ大学時代には八村塁とチームメートで、2021－22シーズンにFE名