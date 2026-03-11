レイフ・ファインズ主演映画『The Choral（原題）』が、『ザ・コラール 希望を紡ぐ歌』の邦題で5月15日よりTOHOシネマズ シャンテほかで公開されることが決定した。 参考：『28年後... 白骨の神殿』は驚くべき内容に前作とはトーンが変化した物語の衝撃 舞台は、第一次世界大戦下のイギリス北部ヨークシャー。徴兵で多くの団員を失った合唱団は、存続の危機に瀕していた。若者や町の人々を迎え入