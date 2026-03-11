国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、6月13日に開催する授賞式『Grand Ceremony』の模様をNHKにて生放送、YouTubeにて全世界配信する。また、授賞式当日の模様はTOKYO MX、Lemino、ABEMA、radikoといったマルチプラットフォームで生中継されることが決定した。 （関連：新しい学校のリーダーズが“ダンス”で証明した価値『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞の背景を紐解く） さらに、3月13日よりYou