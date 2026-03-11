カメラのキタムラは、藤沢・湘南台店を新コンセプト「撮るを育む PHOTO BASE」として大規模リニューアルし、3月19日にグランドオープンする。外観も刷新され、写真をもっと楽しめる体験型サービスを多く用意した写真体験の拠点として生まれ変わる。●写真に触れて楽しめる体験型フォトストアにリニューアルでは、実際にカメラやレンズを手に取り、自由に組み合わせて試し撮りができる環境を用意。新品と中古を合わせて500台以