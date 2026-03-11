３月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２レグで、韓国の江原FCは、FC町田ゼルビアとアウェーで対戦。ホームでの第１レグをスコアレスドローで終えていたなか、25分に中村帆高に決められたヘディングシュートが重く響き、０−１で敗れた。２戦合計０−１で敗退が決定した江原FCを率いるチョン・ギョンホ監督のコメントが、韓国で反響を呼んだ。韓国メディア『MKスポーツ』によれば