ＡＢホテル [東証Ｓ] が3月11日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の24円→34円(前期は20円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 配当方針の変更並びに特別配当実施の理由当社は、本日公表いたしました「東京証券取引所における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ」のとおり、 地元名古屋証券取引所の単独上場となることが適切であると判断