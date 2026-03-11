デリカフーズホールディングス [東証Ｓ] が3月11日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の22円→25円(前期は12円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、企業としての成長に応じた安定的・継続的な株主還元を実施し、配当性向30％程度を目線として、累進的配当を堅持することを基本方針としております。2026年３月期の年間配当予想