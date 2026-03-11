ｐｌｕｓｚｅｒｏ [東証Ｇ] が3月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の最終利益(非連結)は前年同期比5.0％増の8400万円に伸びたが、通期計画の4億7500万円に対する進捗率は17.7％となり、前年同期の21.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の33.6％→32.2％に低下した。 株探ニュース