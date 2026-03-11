あさくま [東証Ｓ] が3月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比2.9倍の5.2億円に急拡大し、27年1月期も前期比27.4％増の6.7億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.4倍の1.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.9％→6.8％に大幅改善した。 株探ニュース