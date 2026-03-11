中国のSNS・小紅書（RED）に「日本の観光客に対する態度」との投稿があり、反響を呼んでいる。カナダ在住の投稿者の女性は「3年連続で日本を（レンタカーで）ドライブ旅行しているが、今年は日本人の観光客に対する態度が悪化していることを明らかに感じる」とし、6つの具体例を紹介した。1つ目は箱根の海鮮ビュッフェを訪れた時のことで、「入店すると先に料金の支払いを求められたが、席に着いた後で周囲を観察すると、日本人客