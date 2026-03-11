3月10日、『ミラクル・ガール』のヒット曲で知られる歌手の永井真理子が、自身のXを更新。《今日はランチ会でした》のコメントと3枚の写真を投稿したが、そこに写っていたメンバーを見て、1980年代から1990年代のJ-POPシーンを知るファンが歓喜したことは、間違いなさそうだ。「写真には永井さんのほか、ドラマ『スクール☆ウォーズ』の主題歌『ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO』を歌った麻倉未稀さん、『CHA-CHA-CHA』を歌った