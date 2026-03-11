「空白域は（02）〜（04）と（32）〜（34）。ケチャップ数字は24回ぶりに出た（19）です。特濃ケチャップなので、しばらく追い続ける必要があると思います。最有力は（21）。今年最初の抽せん、1月5日に出て以来、出現がありません。そろそろ。次いで（23）。直近50回で出現3回は最少です。月別データからの狙いは（07）です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2084回 3/12（木）〜 第2087回 3/23（月） 予想数字】・02 03 12 20 23