7回、右中間に2点三塁打を放つ阪神・岡城＝甲子園阪神は新人の岡城が途中出場から2点三塁打を放ち、元山は右翼線二塁打でアピール。新戦力のラグズデールは変化球が切れ、4回1失点で6三振を奪った。西武は先発候補の与座が序盤に制球に苦しんでも立て直し、4回2失点。