米中西部ミネアポリス近郊で移民取り締まりに抗議し、拘束される人＝1日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米シンクタンクの「ケイトー研究所」は11日までに、不法移民を含む移民が2023年までの30年間で、米国の財政に計14兆5千億ドル（約2300兆円）のプラス影響をもたらしたとの調査結果を発表した。移民の納税額が、社会保障など移民への政府支出を上回った。「大半の米国民は、移民が財政赤字を招いたと誤解している」と指