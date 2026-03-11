熊本市は、新たな物価高対策として、今年秋ごろから水道の基本料金を3か月間無償化する方針を示しました。 【写真を見る】熊本市 秋頃に水道の基本料金を“3か月間無償”へ3000円～4500円程度「より広く公平に負担減」 熊本市によりますと、水道の基本料金の無償化は、上水道を使用している熊本市の全世帯の97%にあたる約33万世帯が対象です。 事業費は約120億4000万円で、国の交付金を活用します。 基本料金を3か月間