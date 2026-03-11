新幹線内で大阪名物の「551蓬莱の豚まん」を食べようとしたところ、隣の乗客に《「551は新幹線で食べちゃダメだろ」》と注意されたと、有名実業家の河原由次氏が投稿し物議を醸している。「公共の場所での飲食マナー」について一石を投じた内容に、政治家や芸能人が相次いで反応し大炎上する事態となった。この騒動について落語家の立川志らくが3月10日、自身のYouTubeチャンネル「立川志らくのひとりワイドショー」で「私見」