「オープン戦、ＤｅＮＡ−広島」（１１日、横浜スタジアム）広島のドラフト３位・勝田（近大）が“プロ初本塁打”を放った。２点リードの六回だ。１死一塁でこの回から登板の伊勢と対峙（たいじ）。１ストライクから内角の１３８キロ変化球を引っ張り込むと、打球は高々と舞い上がり、右翼席に着弾。ベンチ前では先輩たちと笑顔でハイタッチを交わした。勝田は身長１６３センチ。現役のＮＰＢ選手の中では最も身長が低い選