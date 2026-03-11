ジェイソン・ブラウンがXを更新米国の男子フィギュアスケーター、ジェイソン・ブラウンがSNSを更新。羽生結弦さんとの貴重なオフショットに熱い視線が注がれている。仲睦まじい姿があった。ブラウンは9日までの3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催されたアイスショーに出演。Xの投稿にはアイスショーの座長を務めた羽生さんと親しく交流する様子が収められ、並んでピースポーズを決めたも