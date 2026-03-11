欠席者に合格通知を送り発覚富山大は１０日、２月２５日に行われた２次試験の前期日程（３月７日合格発表）で合格者を取り違えるミスがあったと発表した。同大はミスに気づき１人の合格を取り消し、不合格とされていた１人を合格とした。ミスは、経済学部経済経営学科の入試で起きた。欠席した受験生の席に、別の受験生が誤って着席して試験を受けたが、試験監督が気づかなかった。欠席者に誤って合格通知を出し、本来合格する