Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月11日は、最大70cmの巻き取り式ケーブルと最大60W出力を備えたUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 60W EC602 」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品