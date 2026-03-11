Photo: 小暮ひさのり 新モデルの大きな変更点！本日発売された期待の新星「MacBook Neo」。9万9800円という価格でインパクトのスゴイ子ですが、価格故に既存のMacBookたちと異なるポイントもいくつかあります。見た目と操作で変わるポイントとして、トラックパッドが違うのです。トラックパッドが感圧式。物理的に沈み込む Photo: 小暮ひさのり