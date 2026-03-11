3月11日 投稿 Microsoftのゲーム開発部門による公式X「Microsoft Game Dev」は3月11日、新型Xboxの画像を投稿した。 今回の投稿では、「Xbox at GDC Sneak peek」とのコメントと共に画像が3枚公開。3月9日～13日まで米国サンフランシスコにて開催中のカンファレンスイベント「Game Developers Conference 2026（GDC 2026）」にて公開されたものと思われる。 公開された黒と白の筐体には「