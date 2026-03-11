【スクエニ MARCH SALE Part2】 開催期間：3月11日～3月25日23時59分頃 スクウェア・エニックスは、「スクエニ MARCH SALE Part2」をPlayStation Store、ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアで3月11日より開始した。開催期間は3月25日23時59分頃まで。 本セールでは、初セールとなる「オクトパストラベラー0」とNintendo Switch 2版「FINAL F