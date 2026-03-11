朝晩は寒いのに、日中は暖かい。気温差が大きくなる季節の変わり目は、服装選びが難しい……。コーデ迷子になっているミドル世代へ向けて、【グローバルワーク】のスタッフさんによる「大人カジュアルコーデ」をご紹介します。気温差にも対応できて、おしゃれ見えも狙えるアウターを取り入れた着こなしを、ぜひ参考にしてみて。 レジャーシーンでも映える大人カジュアルコーデ