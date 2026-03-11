by Gregor Linglデータの並び替えを行うアルゴリズム「クイックソート」を開発したチャールズ・アントニー・リチャード・ホーア(トニー・ホーア)氏が、2026年3月5日に92歳で亡くなりました。Computational Complexity: Tony Hoare (1934-2026)https://blog.computationalcomplexity.org/2026/03/tony-hoare-1934-2026.htmlホーア氏は26歳でクイックソートを開発した人物です。クイックソートは、並びがバラバラのデータから適当な