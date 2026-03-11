◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」担当するＪ２札幌の予想スタメンを紙面、ＷＥＢともに今季から載せていない。昨年までは試合当日の朝に掲載していたが、クラブからの「勝つ確率を１％でも上げたい」という申し出を受け入れた。札幌は１９９６年の創設からオープンな姿勢だった。観光スポットとして人気の白い恋人パーク横にある練習場は誰でも入場可能で、間近で練習を見られる。紅白戦も隠さず、その週のスタメンはほぼ