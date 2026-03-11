テレビ朝日は１１日、東京・六本木の同局で「２０２６年春テレビ朝日改編説明会」を行い、３０日放送開始の「有働由美子の健康案内人！」（月〜金曜・午前９時５５分）に言及した。元ＮＨＫの有働由美子アナウンサーが健康案内人となり、シニア世代に毎日続けられる健康のコツを届ける１５分番組。竹嶋正明プロデューサーは「報道番組では普段見られない有働さんが見られると思う」と予告。「有働さんは『シニアが元気になれ