テレビ朝日は１１日、東京・六本木の同局で「２０２６年春テレビ朝日改編説明会」を行い、ＡＩをテーマにした新番組を放送すると発表した。６月から水曜・深夜０時１５分開始の「ＡＩ大作戦」を放送することを発表。番組ＭＣには「バイきんぐ」小峠英二が就任し、ＡＩクリエイターと持ち込まれたミッションに挑む、新感覚バラエティー。進行は同局の渡辺瑠海アナウンサーが務める。コンテンツ編成局・総合編成部長の河野太